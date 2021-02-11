“Виконання цієї роботи відкриє значно більше можливостей для покупців і продавців, даючи їм змогу здійснювати операції з використанням абсолютно нової форми оплати. Ця зміна може відкрити для продавців нових клієнтів, які вже подалися до цифрових активів”, – йдеться в заяві Mastercard.

За словами експертів, чимало криптовалют поки не користуються довірою основних інвесторів і широкої громадськості через потенційну здатність відмивання грошей.

Список валют поки невідомий, проте віцепрезидент Mastercard з цифрових активів, блокчейн-технологій та партнерства Радж Дамодаран зазначив, що компанія планує ретельно підходити до вибору.

“На додаток до цього, Mastercard активно взаємодіє з кількома великими центральними банками по всьому світу, оскільки вони розглядають плани з запуску нової цифрової валюти, що отримала назву CBDC (цифрова валюта центрального банку), щоб запропонувати своїм громадянам новий спосіб оплати”, – додали в компанії.

Раніше повідомлялося, що виробник електромобілів Tesla, який належить інженерові Ілону Маску вклав $1,5 млрд у біткоїни.