Про це повідомляє телеканал CNN.

Mastercard, яка приймає платежі на веб-сайті Pornhub, заявила “не терпить незаконних дій” і має намір співпрацювати з правоохоронними органами та такими організаціями, як Національний і Міжнародний центр по справах зниклих без вести і експлуатованих дітей.

Mastercard перегляне відносини з материнською компанією PornHub – MindGeek.

“Ми розслідуємо твердження, опубліковані в New York Times … Якщо твердження будуть підтверджені, ми приймемо негайних заходів”, – йдеться в заяві Mastercard.

Розслідування почалося після того, як в колонці Times, написаній лауреатом Пулітцерівської премії Ніколасом Крістофом, були описані записи на веб-сайті Pornhub нападів на жінок і дівчаток, які втратили свідомість, в тому числі відео оголеної 14-річної дівчинки. Він написав, що PornHub не блокує і не фільтрує контент, який зображає насильство, і ні у самого сайту, ні у кого-небудь іншого “немає чіткого уявлення” про кількість опублікованого на ресурсі нелегального контенту.

Pornhub відкинув звинувачення, заявивши, що будь-яке твердження, що нібито на платформі дозволяється розміщення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM), є “безвідповідальним і явно не відповідає дійсності”.

“Через природу нашої галузі упереджені уявлення людей про цінності і процесах Pornhub часто відрізняються від реальності, але ігнорувати факти, що стосуються такого серйозного предмета, як CSAM, контрпродуктивно. Ми категорично проти CSAM. Pornhub беззастережно прихильний боротьбі з CSAM”, – йдеться в заяві Pornhub.

Американський інвестор-мільярдер Білл Екман написав в Twitter, що великі платіжні системи повинні зупинити співпрацю з порноресурсах.

“Amex [American Express], VISA і MasterCard повинні негайно призупинити платежі або зупинити роботу, поки проблема не буде вирішена”, – написав Екман.