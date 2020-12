Про це повідомляє телеканал CNN.

Mastercard, яка приймає платежі на веб-сайті Pornhub, заявила “не терпить незаконних дій” і має намір співпрацювати з правоохоронними органами та такими організаціями, як Національний і Міжнародний центр по справах зниклих без вести і експлуатованих дітей.

Mastercard перегляне відносини з материнською компанією PornHub – MindGeek.

“Ми розслідуємо твердження, опубліковані в New York Times … Якщо твердження будуть підтверджені, ми приймемо негайних заходів”, – йдеться в заяві Mastercard.

Розслідування почалося після того, як в колонці Times, написаній лауреатом Пулітцерівської премії Ніколасом Крістофом, були описані записи на веб-сайті Pornhub нападів на жінок і дівчаток, які втратили свідомість, в тому числі відео оголеної 14-річної дівчинки. Він написав, що PornHub не блокує і не фільтрує контент, який зображає насильство, і ні у самого сайту, ні у кого-небудь іншого “немає чіткого уявлення” про кількість опублікованого на ресурсі нелегального контенту.

Pornhub відкинув звинувачення, заявивши, що будь-яке твердження, що нібито на платформі дозволяється розміщення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM), є “безвідповідальним і явно не відповідає дійсності”.

“Через природу нашої галузі упереджені уявлення людей про цінності і процесах Pornhub часто відрізняються від реальності, але ігнорувати факти, що стосуються такого серйозного предмета, як CSAM, контрпродуктивно. Ми категорично проти CSAM. Pornhub беззастережно прихильний боротьбі з CSAM”, – йдеться в заяві Pornhub.

Американський інвестор-мільярдер Білл Екман написав в Twitter, що великі платіжні системи повинні зупинити співпрацю з порноресурсах.

“Amex [American Express], VISA і MasterCard повинні негайно призупинити платежі або зупинити роботу, поки проблема не буде вирішена”, – написав Екман.

Please read this https://t.co/MCSoL0OoBj In your mind replace the victims with your daughter or son. We could fix this problem by making it illegal for porn sites to allow content to be posted before review by a monitor, and ages and consents of participants validated.

— Bill Ackman (@BillAckman) December 5, 2020