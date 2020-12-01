Сьогодні, 1 грудня, відбудеться матч між донецьким "Шахтарем" і "Реал Мадрид".

Про це повідомляють #Букви.

Зустріч відбуватиметься в Києві, на НСК “Олімпійський”.

Початок матчу о 19:55.

Головний арбітр поєдинку: Овідіу Хацеган (Румунія).

Орієнтовні склади:

“Реал”: Куртуа, Лукас, Начо, Варан, Менді, Модріч, Кроос, Каземіро, Васкес, Бензема, Вінісіус.

“Шахтар”: Пятов, Додо, Матвієнко, Бондар, Сіпріано, Степаненко, Алан Патрік, Тете, Марлос, Соломон, Тайсон.

Трансляцію можна буде дивитися на телеканалі Футбол 2, а також на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 і Футбол 3 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv.

В інтернеті матч буде доступний на платформах “Воля TV”, MEGOGO, “Київстар ТБ”, Vodafone TV і OLL.TV.

Цікаво, що “Шахтар” вже грав з “Реалом” в одній групі – це відбувалося під час Ліги Чемпіонів 2016-17. Перший матч в Мадриді завершився програшем для “гірників” (4: 0), під час другої зустрічі у Львові футболісти Шахтаря змогли дещо реабілітуватися (3:4), але за підсумком все ж програли (0:4).