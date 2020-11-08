Про це йдеться в повідомленні на сайті МАУ.
Повідомляється, що рейси між Львовом та Ізраїлем скасовано з 8 листопада і до кінця зимової навігації, а також між Харковом та Ізраїлем до 5 грудня.
“Зазначені зміни відбуваються у зв’язку з продовженням карантинних обмежень, введених урядом Ізраїлю з метою запобігання поширення COVID-19”, – йдеться в повідомленні.
Інші рейси між Україною та Ізраїлем залишаться без змін у період зимової навігації:
Київ (KBP) Тель-Авів (TLV) – Київ (KBP) – 8 частот на тиждень
Одеса (ODS) Тель-Авів (TLV) – Одеса (ODS) – 2 частоти в тиждень
Дніпро (DNK) – Тель-Авів (TLV) – Дніпро (DNK) – 1 частота в тиждень
Харків (HRK) – Тель-Авів (TLV) – Харків (HRK) – 1 частота, починаючи з 6 грудня.
- Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” заявила про оновлення правил безпеки на борту, пов’язаних із запобіганням розповсюдженню коронавіруса COVID -19 з 12 жовтня 2020 року.