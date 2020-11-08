Через жорсткий карантин в Ізраїлі авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала частину рейсів до цієї країни. Зокрема, скасовано рейси з Львова і Харкова до Тель-Авіва.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МАУ.

Повідомляється, що рейси між Львовом та Ізраїлем скасовано з 8 листопада і до кінця зимової навігації, а також між Харковом та Ізраїлем до 5 грудня.

“Зазначені зміни відбуваються у зв’язку з продовженням карантинних обмежень, введених урядом Ізраїлю з метою запобігання поширення COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Інші рейси між Україною та Ізраїлем залишаться без змін у період зимової навігації:

Київ (KBP) Тель-Авів (TLV) – Київ (KBP) – 8 частот на тиждень

Одеса (ODS) Тель-Авів (TLV) – Одеса (ODS) – 2 частоти в тиждень

Дніпро (DNK) – Тель-Авів (TLV) – Дніпро (DNK) – 1 частота в тиждень

Харків (HRK) – Тель-Авів (TLV) – Харків (HRK) – 1 частота, починаючи з 6 грудня.