Про це повідомила пресслужба МАУ.

“Ми в МАУ знаємо, наскільки індивідуальними можуть бути запити кожного пасажира. Справедливо це і щодо преференцій в харчуванні: одних задовольнить чашка міцної кави, інших легкий перекус, тоді як комусь необхідний повноцінний гарячий обід”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продаж бортового харчування буде доступним на внутрішніх рейсах між Києвом і Одесою, Харковом, Дніпром, Запоріжжям, Львовом, Івано-Франківськом, Херсоном та Чернівцями.

“Обирайте з широкого асортименту солодких і солоних снеків, сандвічів, алкогольних і безалкогольних напоїв, а також чаю і кави. Bon appétit!” – резюмували в МАУ.

Слід зазначити, що раніше подорожуючим між містами України було доступне лише попереднє замовлення харчування.