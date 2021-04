Про це повідомляє Business Insider.

Власник франшизи McDonald’s у Флориді Блейк Каспер розповів, що таку ідею запропонували менеджери закладу, коли вони отримали завдання будь-що набрати персонал.

Він зазначив, що повторне відкриття підприємств в США, які хочуть наймати співробітників, поряд з підвищеними допомогою з безробіття, призвело до скорочення числа претендентів.

Каспер додав, що, на подив, винагорода у 50 доларів просто за те, щоб люди прийшли на співбесіду, все ще не переконало їх шукати роботу.

Він домігся більшого успіху з реферальними програмами, підписними бонусами і можливістю подавати заявки через текстові повідомлення. Тільки минулого тижня його 60 ресторанів найняли 115 нових працівників.

Regular checkin to how the labor market is right now… pic.twitter.com/pPq6zbCiah

— Dan Nunn (@danyay) April 15, 2021