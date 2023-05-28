У Китаї McDonald’s випустили іграшку на честь популярної страви Chicken McNuggets — до меню Happy Meal додали тетріс у вигляді наггетсу. Вони надійшли в продаж 24 травня та незабаром були розпродані по всій країні.

Джерело: Gizmodo.

На сьогодні Chicken McNugget став знаковою частиною меню McDonald’s поряд із картоплею фрі та гамбургерами, коли в 1955 році відкрилася перша франшиза мережі. Самі наггетси стали доступними в усьому світі лише в 1983 році. Цього року страва, яка стала однією з найкращих у закладі, відзначає своє 40-річчя.

Традиційно меню Happy Meals, яке подають з іграшкою, орієнтується на дітей. Проте у Китаї компанія вирішила “грати” на авдиторії шанувальників наггетсів зі схильністю до ретро-ігор.

Вподобання людей до популярної страви надихнула McDonald’s у Китаї помістити тетріс у гігантський пластиковий кусок, який нагадує формою наггетс.

Пристрій є повністю ліцензованим, оскільки його було створено завдяки партнерству між McDonald’s, The Tetris Company та Tetris Holding LLC, яка володіє всесвітніми правами на популярну гру-головоломку. Ця іграшка не є підробкою або клоном та зібрана із готових деталей. Зокрема на спеціальному дисплеї зображено логотип McDonald’s.

У Китаї такий тетріс коштує 30 китайських юанів, що становить близько 4,25 долара. Портативна приставка продається у тій самій упаковці, що й справжні Chicken McNuggets разом зі тканинним футляром для зберігання. У перший же день іграшка була розпродана по всій країні.