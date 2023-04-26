Про це пише CNN.
Іграшку розроблено спільно з Національним товариством людей із синдромом Дауна. Візуально лялька має нижчий зріст і подовжений тулуб. Її обличчя – округлої форми, з маленькими вухами, пласким переніссям й розкосими очима мигдалеподібної форми.
Ляльку одягнули у квітчасту сукню. Також образ доповнює рожевий ортопедичний щиток і кросівки із застібкою-блискавкою.
Нова лялька є частиною лінії Mattel Barbie Fashionistas. У компанії вирішили запропонувати дітям різноманітніші уявлення про красу та боротися зі стигмою навколо фізичних вад.
Раніше у цій лінії випустили ляльку з ногою-протезом. Ще є Барбі зі слуховими апаратами, колісним кріслом та із захворюванням шкіри вітиліго, коли ділянки шкіри втрачають пігмент.
- Американська компанія Mattel випустила Барбі на честь сліпої та глухої письменниці Хелен Келлер.
- Компанія Mattel створила ляльку Барбі на честь одного з розробників вакцини проти коронавірусу AstraZeneca – професорки-вакціонологині Сари Гілберт.
- Виробник іграшок Mattel, об’єднавшись з Європейським космічним агентством, випустили ляльку Барбі-космонавтку, щоб “запустити її в космос”.