Виробник ляльок Барбі Mattel вперше представив версію ляльки, яка зображає людину з синдромом Дауна.

Про це пише CNN.

Іграшку розроблено спільно з Національним товариством людей із синдромом Дауна. Візуально лялька має нижчий зріст і подовжений тулуб. Її обличчя – округлої форми, з маленькими вухами, пласким переніссям й розкосими очима мигдалеподібної форми.

Ляльку одягнули у квітчасту сукню. Також образ доповнює рожевий ортопедичний щиток і кросівки із застібкою-блискавкою.

Нова лялька є частиною лінії Mattel Barbie Fashionistas. У компанії вирішили запропонувати дітям різноманітніші уявлення про красу та боротися зі стигмою навколо фізичних вад.

Раніше у цій лінії випустили ляльку з ногою-протезом. Ще є Барбі зі слуховими апаратами, колісним кріслом та із захворюванням шкіри вітиліго, коли ділянки шкіри втрачають пігмент.