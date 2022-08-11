Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Facebook.
За його словами, спочатку заклади відкриються в Києві та західній частині України. Підготовка до відкриття ресторанів займе деякий час.
“Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні”, – написав Дмитро Кулеба.
З керівництвом ресторанів “вели довгі переговори і переконували” повернутися на українських ринок. Міністр висловив подяку компанії та всім, хто приєднався до цього процесу, за прийняте рішення.
Дмитро Кулеба підкреслив, що повернення McDonald’s стане сигналом для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни.
“Це робочі місця і податки в український бюджет, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, врешті-решт, частина відновлення України”, – додав міністр.
Зазначимо, що мережа не працювала з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Були чутки, що McDonald’s відкриється на початку серпня, але вони не відповідали дійсності.
- Авіакомпанія Ryanair більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.