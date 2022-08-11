Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Facebook.

За його словами, спочатку заклади відкриються в Києві та західній частині України. Підготовка до відкриття ресторанів займе деякий час.

“Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні”, – написав Дмитро Кулеба.

З керівництвом ресторанів “вели довгі переговори і переконували” повернутися на українських ринок. Міністр висловив подяку компанії та всім, хто приєднався до цього процесу, за прийняте рішення.

Дмитро Кулеба підкреслив, що повернення McDonald’s стане сигналом для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни.