Позов генеральної прокурорки Ірини Венедіктової проти ведучої Яніни Соколової не є тиском на свободу слова чи порушенням законодавства України.

Про це “Детектору медіа” сказав медіаюрист ІМІ Алі Сафаров.

“Сам факт подання судового позову, я не вважаю, що це є тиском чи порушенням. На жаль, у нас судова система, м’яко кажучи, недосконала – це проблема. Але це проблема судової системи, яку треба реформувати, а не питання свободи слова”, – сказав він.

Юрист пояснив, що судовий позов – це цивілізований шлях вирішення будь-яких конфліктів.

Сафаров уточнив, що ст. 32 Конституції України гарантує кожному право захищати себе в суді, у тому числі щодо спростування інформації, відшкодування моральної шкоди тощо. Водночас закон про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів передбачає норми, за якими інформація щодо посадовців більш відкрита; якщо журналіст перевіряв інформацію, то він звільняється від відповідальності; інформація, яка має суспільний інтерес, може розповсюджуватися, навіть якщо вона була з закритим режимом доступу.

“Це має розглядатися в суді. Якщо в суді буде прийняте явне необґрунтоване рішення, яке не відповідає практиці Європейського суду з прав людини, чинному законодавству України – тоді ми можемо говорити про порушення. Сам факт подачі позовної заяви, не можна показувати як порушення, тому що це нівелює правовий спосіб захисту порушеного права”, – сказав медіаюрист.

Алі Сафаров також пояснив, чому Соколова може фігурувати в позові як відповідачка, а не як свідок: “У позовній заяві людина пише, що вважає за необхідне, а потім суд розглядає. Якщо, відповідно до законодавства, позовна заява містить не правильного відповідача, то суд може замінити відповідача на належного або припинити розгляд справи”.

Юрист додав, що інтерв’ю, за ст. 13 закону про авторське право та суміжні права, є об’єктом спільних авторських прав. Тобто, журналіст та інтерв’юйований є співавторами інтерв’ю.

Нагадаємо, 3 березня 2021 року ведуча Яніна Соколова повідомила, що генпрокурорка Ірина Венедіктова подала до суду позов проти неї та позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка.

Соколова вважає позов тиском та закликала Офіс генпрокурора припинити тиснути на журналістів. За словами журналістки, справа стосується її інтерв’ю з Шевченком для програми “Соромно”. Зокрема, у програмі обговорювали $6 мільйонів хабаря за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського. Шевченко тоді сказав, що “Венедіктова брала хабар за це”.