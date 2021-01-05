Управління США з санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) — американський медичний регулятор — заявив, що всі, хто буде вакцинуватися препаратами Moderna або Pfizer, повинні отримати дві повні дози.

Про це повідомляє CNN.

“На даний час пропонувати зміни в дозволених FDA дозуваннях або графіках вакцинації передчасно і пропозиція не підтверджується наявними точними доказами”, – йдеться в заяві FDA.

Також там зазначають, що без відповідних даних, що підтверджують такі зміни в застосуванні вакцин, суспільство і охорона здоров’я в цілому піддається значному ризику.

У неділю керівник федеральної програми вакцинації Монсеф Слау в ефірі телеканалу CBS заявив, що уряд США розглядає можливість надавати певній частині населення половину дози вакцини Moderna, щоб прискорити вакцинацію в країні.

“Ми знаємо, що скорочення в два рази дози вакцини Moderna, що вводиться людям у віці від 18 до 55 років в два етапи, дозволить досягти мети імунізації вдвічі більшого числа людей тими запасами препарату, які ми маємо”, – сказав він.

Але комісар FDA доктор Стівен Хан і доктор Пітер Маркс, які очолюють підрозділ вакцин FDA, заявили, що ці результати охопили лише дуже небагатьох людей, за якими довго не спостерігали, щоб побачити, чи збережуться їхні імунні реакції.

“Наявні дані як і раніше підтверджують необхідність використання двох зазначених доз кожної дозволеної вакцини через певні проміжки часу. Для вакцини Pfizer/BioNTech інтервал становить 21 день між першою і другою дозою, а для вакцини Moderna – 28 днів”, – сказали вони.