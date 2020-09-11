Про це йдеться в розслідуванні проєкту Bihus.Info.

З болгарських реєстрів журналісти дізналися про те, що Медведчук володіє кількома ділянками на болгарському узбережжі. Вони розташовані у курортних регіонах Болгарії на березі Чорного моря (Бургаська область, муніципалітети Несебир, Поморіє і Царево).

Ділянки було придбано у 2007 році. Тобто за два роки після того, як Медведчук закінчив працювати в Адміністрації президента Леоніда Кучми і тоді, коли він був членом Вищої ради юстиції України.

Для купівлі закордонної нерухомості в Болгарії заснували п’ять фірм — Перфект Ленд Пропертіз, Анаптіксіс Девелопмент, Ескафеас Констракшнс, Хр. Атанасіо Констракшнз та Девелопментс, Політімі Джіай Пропертіз. Усі вони створені для купівлі-продажу, будівництва і здачі в оренду нерухомості. В їхній капітал загалом влили близько 37 млн лев – це майже 19 млн євро за нинішнім курсом.

Про те, що ці фірми контролює родина Медведчука, стало відомо у 2020 році. Медведчук був обраний у 2019 році народним депутатом та потрапив під обов’язок подавати майнові декларації.