Про це йдеться в розслідуванні проєкту Bihus.Info.
З болгарських реєстрів журналісти дізналися про те, що Медведчук володіє кількома ділянками на болгарському узбережжі. Вони розташовані у курортних регіонах Болгарії на березі Чорного моря (Бургаська область, муніципалітети Несебир, Поморіє і Царево).
Ділянки було придбано у 2007 році. Тобто за два роки після того, як Медведчук закінчив працювати в Адміністрації президента Леоніда Кучми і тоді, коли він був членом Вищої ради юстиції України.
Для купівлі закордонної нерухомості в Болгарії заснували п’ять фірм — Перфект Ленд Пропертіз, Анаптіксіс Девелопмент, Ескафеас Констракшнс, Хр. Атанасіо Констракшнз та Девелопментс, Політімі Джіай Пропертіз. Усі вони створені для купівлі-продажу, будівництва і здачі в оренду нерухомості. В їхній капітал загалом влили близько 37 млн лев – це майже 19 млн євро за нинішнім курсом.
Про те, що ці фірми контролює родина Медведчука, стало відомо у 2020 році. Медведчук був обраний у 2019 році народним депутатом та потрапив під обов’язок подавати майнові декларації.
Загальна площа ділянок — 23 га. Частина землі має призначення під вілли та курортно-рекреаційні будівлі, частина – під сільське господарство.
Фірми, що володіють нерухомістю, зазначає Bihus.Info, мають складну структуру власності, яка через Кіпр приводить в Україну.
“Кінцевим власником цих фірм у болгарському реєстрі компаній зараз зазначена дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко. Разом з тим, у 2018 році Медведчук визнавав, що змушений був оформити бізнес на Марченко через американські санкції, введені щодо нього у 2014-му”, — нагадали журналісти.
- В червні стало відомо, що оксана Марченко, телеведуча та дружина голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів “1+1” та “2+2”.