Колишній російський президент та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що всі намагання розслідувати злочини РФ - "юридично нікчемні". За його словами, ідея покарати країну "з масштабним ядерним потенціалом - абсурд".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Медведєв зауважив, що будь-які намагання створити трибунали чи суди для розслідування злочинних дій Росії – “маячня”.

“Ці пропозиції не тільки юридично нікчемні. Ідея покарати країну, яка володіє масштабним ядерним потенціалом, абсурдна сама собою. І потенційно створює загрозу існування людства”, – наголосив російський посадовець.

Однак, додав Медведєв, у цій ситуації важливе те, хто “кричить” про необхідність влаштувати “судилище над Росією”.

“Хто цей сміливець чи ідіот?”, – написав він.

Опісля Медведєв залишив чималий допис про те, що у всьому винні США, “які сіють по всьому світу хаос та руйнування під соусом горезвісної “істинної демократії””.

Він додав, що Сполучені Штати нібито винні у низці війн в різних країнах світу.

Медведєв резюмував, що США не зможуть притягнути Росію до відповідальності і чудово це розуміють.

“Тому погані пси війни і заходяться своїм огидним гавканням”, – написав експрезидент РФ додавши декілька цитат з Біблії.