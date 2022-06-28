Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Аргументи та факти”.
Говорячи про намір Швеції та Фінляндії стати частиною НАТО, він зазначив, що це “нічим особливо новим Росії не загрожує”. Водночас Україна в альянсі – це “на порядок небезпечніша через наявність неврегульованих територіальних спорів”.
Медведєв наголосив, що для росіян Крим — назавжди частина Росії.
“Будь-яка спроба зазіхнути на Крим — це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, — це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа”, — сказав представник російської влади.
Варто зазначити, що раніше Дмитро Медведєв заявив, що ненавидить ворогів та вважає їх покидьками й виродками.
- Також він зреагував на заяву Молодови щодо готовності приєднатись до антиросійських санкцій. Російський посадовець заявив, що у такому випадку РФ залишить Молдову без енергоресурсів.