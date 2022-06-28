Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що спроби "зазіхнути" на окупований росіянами Крим будуть розцінюватися як оголошення війни Російській Федерації, частиною якої вони вважають півострів.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Аргументи та факти”.

Говорячи про намір Швеції та Фінляндії стати частиною НАТО, він зазначив, що це “нічим особливо новим Росії не загрожує”. Водночас Україна в альянсі – це “на порядок небезпечніша через наявність неврегульованих територіальних спорів”.

Медведєв наголосив, що для росіян Крим — назавжди частина Росії.

“Будь-яка спроба зазіхнути на Крим — це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, — це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа”, — сказав представник російської влади.

Варто зазначити, що раніше Дмитро Медведєв заявив, що ненавидить ворогів та вважає їх покидьками й виродками.