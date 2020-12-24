У Мексиці з сьогоднішнього дня починається вакцинація медичних працівників. Таким чином уряд реагує на різкий сплеск кількості госпіталізованих з інфекцій COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вакцинація розпочнеться в лікарнях Мехіко і північного міста Сальтильо, заявив президент Андрес Мануель Лопес Обрадор. Використовувати будуть вакцину Pfizer, яку доставили з Бельгії.

“Це правда, що нам все ще доводиться мати справу з жахливою пандемією, але сьогодні початок кінця”, – сказав міністр закордонних справ Марсело Ебрард.

До столиці Мексики прибула перша партія – всього 3000 доз вакцини. Наступна поставка буде містити 50 000 доз, при цьому до 31 січня Мексика повинна отримати 1,4 мільйона одиниць двухфазной вакцини Pfizer.

У Мексиці хочуть вакцинувати співробітників майже 1000 лікарень, які лікують пацієнтів з коронавірусів. Наступні на черзі – люди похилого віку.

Pfizer – перша вакцина проти COVID-19, що надійшла в Мексику, але уряд також підписало угоди і з іншими виробниками вакцин.

Влада держави Коста-Ріка заявили, що вчора ввечері прибули перші 9 750 доз вакцини Pfizer.