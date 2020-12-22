Сінгапур, перша держава в Азії, яка отримала вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Сінгапур був останнім серед країн, які схвалили вакцину проти коронавируса, зокрема, таких як США, Великобританія і деякі інших.

Влада Сінгапуру планують зробити щеплення 5,7 мільйона чоловік протягом декількох тижнів. Першими вакцину отримають медичні працівники, люди похилого віку та вразливих з медичної точки зору люди.

“Це був довгий і важкий рік, я сподіваюся, що ця новина підбадьорить сінгапурців в цей святковий сезон і з’явиться привід для оптимізму щодо 2021 року”, – сказав прем’єр-міністр Лі Сянь Лун.

Try Sutrisno Foo