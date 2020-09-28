Фотографія Арата Андраша опублікована на сайті “Команда Притули”.

Фото діда Гарольда розміщено в розділі “Як можна допомогти команді”.

Варто зазначити, що на деяких мобільних пристроях замість діда Гарольда відображається фотографія дівчини.

Угорець Арато Андраш став знаменитим у 2014 році, коли в мережі отримали широку популярність стокові фотографії людей з неприродними виразами облич і в неприродних позах. Знімки з участю Андраша набрали популярність, адже в його натягнутій посмішці користувачі побачили погано прихований біль. За це він і отримав своє прізвисько.

Арато Андраш 40 років пропрацював інженером-електриком.