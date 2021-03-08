Юлія Мендель, прессекретарка президента Володимира Зеленського, розповіла, як її брали на роботу, та хто був незадоволений її призначенням.

Про це йшлося під час її 2,5-годинного інтерв’ю головній редакторці видання “Гордон” Олесі Бацман.

За словами Мендель, співбесіда на посаду відбувалася у вихідний день — суботу — і тривала близько 40 хвилин. При цьому для неї змоделювали ситуацію нібито спілкування з 8-ма журналістами, під час якого вона мала коментувати ті чи інші події, стаючи на захист президента та його політики. Все це знімали на відео.

“Мені сподобалося, що Володимир Олександрович ставив питання. Він каже: “Ну, англійську давай”. Я кажу: “Ну давайте англійською тоді”. Ось. Він почав ставити англійською питання, щоб перевірити, зрозуміти. Тобто, дійсно, ми були хвилин 40, я думаю. Це був мій перший пресбрифінг”, — розповіла вона.

Також Мендель поділилася враженнями щодо спілкування з першим очільником Офісу президента Андрієм Богданом.

“Я точно знаю, що була одна людина, що була проти мене. Це був Андрій Богдан. Ось я йому не подобалася, це було очевидно. Щось йому не подобалося, він крутив носом. Ну не зайшла я йому як людина”, — сказала прессекретарка президента.

На уточнювальне запитання щодо причин цієї ворожості з боку Богдана Мендель зазначила, що не порушувала це питання в розмовах з ним.

“Я не бачила в цьому жодного сенсу абсолютно”, — сказала вона.