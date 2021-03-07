Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом у коментарях до статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові. Тепер Аслунд вимагає вибачень.

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Суперечка зав’язалася в коментарях до твіту Мендель. Вона запостила посилання на свою статтю для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій йдеться про те, що Володимир Зеленський готовий кинути виклик будь-якому олігархові.

Аслунд запитав у Мендель, чи дійсно будь-кому, адже український президент жодного разу критично не висловився про олігарха Ігоря Коломойського, якому, зокрема, приписують вплив на Зеленського.

“Справді? Він може назвати Коломойського? Кинути виклик олігархам – це взагалі нічого не означає. Головна проблема – це Коломойський. Може Володимир Зеленський так сказати? Або він все ще міцно із ним пов’язаний? Чому всі ці маріонетки Коломойського досі його депутати?” – написав Аслунд.

Мендель відповіла, що Аслунд, очевидно, пише це під впливом “старих наративів дезінформації”, а також тому, що його “звільнили”.

“Містере Аслунд, я дуже розчарована, що на вас так сильно вплинули занадто старі наративи дезінформації. Сподіваюся, ви говорите, спираючись на якісну аналітику, а не тільки через те, що вас звільнили [мова про те, що Аслунд пішов зі наглядової ради “Укрзалізниці”]” – відповіла вона.

Аслунд попросив уточнити, про що саме йде мова, говорячи під “наративами дезінформації”, а також попросив вибачитися, якщо прессекретарка президента не зможе привести приклад висловлювань Зеленського про Коломойського.

“Які “старі наративи дезінформації”?! Я прочитав всі заяви Володимира Зеленського. Сказав він коли-небудь публічно хоч одне негативне слово про Коломойського? (Всі ми знаємо, який він [Коломойський] шахрай.) Ні. Будь ласка, надайте докази зворотного або приберіть свій неприйнятний твіт!” – заперечив Аслунд.

“Я був би вдячний за відповідь або, бажано, за вибачення. Ворушіться!” – додав він.

Також до дискусії підключився австрійський економіст і керівник ініціативної групи з євроінтеграції Південних Балкан Гюнтер Фелінгер.

“Будь ласка, міс Мендель, особисті образи не – заміна обговоренням, заснованим на фактах. Будьте професійною та майте повагу – як представникам президента і слід поводитися”, – написав він.

Нагадаємо, 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.