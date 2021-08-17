Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року.

Так, 42,2% опитаних оцінили наявні результати діяльності Зеленського на президентській посаді переважно негативно. І лише 13,9% дали переважно позитивну оцінку.

Водночас 39,8% респондентів зазначили, що є як негативні, так і позитивні результати.

Соціологи також запитали в респондентів стосовно їхніх очікувань від подальшої діяльності Зеленського на посаді президента України. Виявилося, що в 39,5% респондентів ці очікування є переважно негативними. Водночас у 18,9% − переважно позитивними.

А 32,3% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати діяльності нинішнього глави держави.

Під час опитування 33,7% респондентів повідомили, що президент Зеленський викликає у них переважно негативні емоції.

Переважно позитивні емоції щодо глави держави відчувають 19,2% опитаних. Ще 28,7% ˗ рівною мірою негативні і позитивні.

А в 13,9% Володимир Зеленський не викликає якихось емоцій.

Дослідження було проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.