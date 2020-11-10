Про це він розповів у свєму відеозверненні у Facebook.

“Коронавірус не обійшов стороною і мене. Тест, який я здав в третій черкаській міській лікарні, позитивний. Відчуваю себе нормально. З четверга, коли я здав тест, перебуваю на самоізоляції. Працюю дистанційно з документами”, – написав Бондаренко.

Також Бондаренко негативно висловився про карантин вихідного дня в країні і заявив, що це не дасть ніяких результатів.