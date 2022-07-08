Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко вважає, що його намагаються усунути з посади мера міста. У зв'язку з цим він звернувся до президента України Володимира Зеленського, з проханням повпливати на ситуацію.

Відповідне відеозвернення Атрошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він вперше робить публічну заяву до президента України.

Атрошенко наголосив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ, українці були мужніми та єдиними. Однак з часом почала повертатись політика, яка “переслідує свої традиційні інтереси”.

“На жаль, одним з таких інтересів став і північний форпост України – моє рідне Місто-герой Чернігів”, – заявив Атрошенко.

Він пояснив, що його намагаються усунути з посади мера Чернігова. І займаються цим – підлеглі Зеленського.

За словами Атрошенка, вони (підлеглі президента – ред.) хочуть зробити мером Чернігова “свою людину”, шляхом призначення військової адміністрації у місті.

“Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження міського голови. В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, «привіти» через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять, перш за все, Чернігову та Україні”, – додав Атрошенко.

Мер Чернігова резюмував, що не може допустити, аби місто страждало, тому просить президента Зеленського втрутитись у ситуацію.

“Зупинити політичну атаку окремих Ваших підлеглих на мене, та усіляко підтримати місто і міського голову Чернігова. Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного. Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна”, – сказав він.

Додамо, що 2 липня Владиславу Атрошенку не дозволили перетнути кордон з Польщею, про що він повідомив у Facebook. Своєю чергою, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram-каналі прокоментував ситуацію щодо заборони на перетин державного кордону.

Раніше, 19 червня, Владислава Атрошенка не випустили до польського Жешува, де він мав взяти участь у підписанні договору про партнерство між містами. Тоді причиною Атрошенко назвав конфлікт з одним із працівників Офісу Президента.