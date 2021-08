Про це повідомляє видання Kyodo News.

Інцидент стався 4 серпня під час зустрічі Кавамури з Ґото. Мер вирішив для фото надкусити золоту медаль. Ба більше, журналісти зафіксували, як чоловік запитав спортсменку:

У соцмережах японці розкритикували поведінку Кавамури. Їх обурило відразу кілька фактів: по-перше, порушення коронавірусних обмежень, оскільки той зняв захисну маску, по-друге, його недоречні запитання. Люди почали масово публікували дописи з хештегами “поважай спортсменів” і “мікробна медаль”.

За даними видання, мерія Наґої отримала понад сім тисяч скарг на поведінку Кавамури.

Мер вирішив публічно відреагувати на ситуацію, що склалася. Зокрема, на пресконференції Кавамура визнав, що своїми словами змусив Ґото почуватися незручно, й перепросив.

На інцидент також відреагували у Міжнародному олімпійському комітеті й Національному олімпійському комітеті Японії. Вони домовилися з Міу Ґото, що її пошкоджену зубами медаль замінять на іншу. Дівчина погодилася.

Організатори Олімпіади в Токіо відреагували на інцидент жартом.

“Хочемо офіційно підтвердити, що медалі Олімпіади в Токіо не їстівні!”, — написали вони у Twitter.

We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!

Our 🥇🥈🥉 medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.

So, you don't have to bite them… but we know you still will 😛 #UnitedByEmotion

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021