Компанію Mattel, яка є виробником ляльок Барбі, розкритикували в Мережі через відсутність ляльки-азійки в колекції, присвяченій Олімпійським іграм-2020 в Токіо.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Mattel розробляла колекцію ляльок спільно з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Національним олімпійським комітетом Японії, які організовували Олімпіаду.

До колекції увійшли п’ять ляльок. Згідно із задумом, вони мають представляти види спорту, які вперше були включені в програму Олімпіади в Токіо: бейсбол/софтбол, спортивне скелелазіння, карате, скейтбординг і серфінг.

Зазначалося, що кожна лялька “підкреслює інклюзивність та інноваційність”.

Оскільки Олімпіаду-2020 перенесли на рік через пандемію коронавірусу, колекцію ляльок повторно рекламували в липні цього року (перед початком змагань). При цьому користувачі соцмереж зауважили, що серед ляльок немає жодної з чітко вираженими азійськими рисами обличчя (і це попри те, що Олімпійські ігри відбувалися в азійській країні – Японії).

Колекцію, зокрема, розкритикувала японсько-американська художниця Дрю Катаока. Вона зазначила, що Mattel зробила американців азійського походження “невидимими”. Художниця також згадала гімнастку Сунісу Лі, яка виступає за збірну США і на Олімпіаді в Токіо виграла золоту, срібну і бронзову медалі.

“Я не купуватиму ляльок Барбі для своїх двох дівчат. Ніякого представництва”, – написала у Twitter комісар округу Маком (штат Мічиган) Май Сюн, яка емігрувала до США як біженка у віці трьох років.

Обурювалися й інші користувачі Мережі:

“Mattel забула зробити Барбі-азійку до Ігор у Токіо. Це божевілля”.

“Серйозно, невже так важко зробити азійську Барбі у колекції, яка є частиною токійської колекції?!”

“Де азійська Барбі?! Ганьба! Це ж Токіо!”

“Де азійська Барбі?? Їх як правило важко знайти, але можна було подумати, що олімпійська колекція включатиме! Моя дочка наполовину азійка, і я продовжую сперечатися, чи буде вона коли-небудь гратися Барбі”.

Дехто з користувачів зазначав, що лялькою з азійськими рисами обличчя могла бути Барбі з каштановим волоссям у верхньому ряду праворуч (йдеться про ляльку-скейтбордистку). Інші заперечували, що її риси обличчя не “надто азійські”.

“Олімпійські ігри в Токіо, і немає азійської Барбі” – “Це азійська Барбі. На них почали кричати за те, що азійська Барбі виглядала “занадто азійською”. Тепер ця недостатньо азійська. Вони не можуть виграти. Хтось завжди ображений”.

Представник компанії Mattel у коментарі виданню The Huffington Post визнав, що “намір представити азійську спільноту лялькою-скейтбордисткою не вдався”.

“Створення більш інклюзивного світу – основа нашого бренду, і ми прагнемо відобразити це в нашій лінійці продуктів Барбі… Однак наш намір представити азійську спільноту лялькою-скейтбордисткою не вдався… Рухаючись вперед, ми працюватимемо, щоб знайти більше способів домогтися представництва і відзначити дивовижні досягнення всіх олімпійських спортсменів”, – йдеться в заяві компанії.