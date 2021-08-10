Про це інформує американський телеканал CNN.
Mattel розробляла колекцію ляльок спільно з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Національним олімпійським комітетом Японії, які організовували Олімпіаду.
До колекції увійшли п’ять ляльок. Згідно із задумом, вони мають представляти види спорту, які вперше були включені в програму Олімпіади в Токіо: бейсбол/софтбол, спортивне скелелазіння, карате, скейтбординг і серфінг.
Зазначалося, що кожна лялька “підкреслює інклюзивність та інноваційність”.
Оскільки Олімпіаду-2020 перенесли на рік через пандемію коронавірусу, колекцію ляльок повторно рекламували в липні цього року (перед початком змагань). При цьому користувачі соцмереж зауважили, що серед ляльок немає жодної з чітко вираженими азійськими рисами обличчя (і це попри те, що Олімпійські ігри відбувалися в азійській країні – Японії).
Колекцію, зокрема, розкритикувала японсько-американська художниця Дрю Катаока. Вона зазначила, що Mattel зробила американців азійського походження “невидимими”. Художниця також згадала гімнастку Сунісу Лі, яка виступає за збірну США і на Олімпіаді в Токіо виграла золоту, срібну і бронзову медалі.
“Я не купуватиму ляльок Барбі для своїх двох дівчат. Ніякого представництва”, – написала у Twitter комісар округу Маком (штат Мічиган) Май Сюн, яка емігрувала до США як біженка у віці трьох років.
Обурювалися й інші користувачі Мережі:
“Mattel забула зробити Барбі-азійку до Ігор у Токіо. Це божевілля”.
“Серйозно, невже так важко зробити азійську Барбі у колекції, яка є частиною токійської колекції?!”
“Де азійська Барбі?! Ганьба! Це ж Токіо!”
“Де азійська Барбі?? Їх як правило важко знайти, але можна було подумати, що олімпійська колекція включатиме! Моя дочка наполовину азійка, і я продовжую сперечатися, чи буде вона коли-небудь гратися Барбі”.
Дехто з користувачів зазначав, що лялькою з азійськими рисами обличчя могла бути Барбі з каштановим волоссям у верхньому ряду праворуч (йдеться про ляльку-скейтбордистку). Інші заперечували, що її риси обличчя не “надто азійські”.
“Олімпійські ігри в Токіо, і немає азійської Барбі” – “Це азійська Барбі. На них почали кричати за те, що азійська Барбі виглядала “занадто азійською”. Тепер ця недостатньо азійська. Вони не можуть виграти. Хтось завжди ображений”.
Представник компанії Mattel у коментарі виданню The Huffington Post визнав, що “намір представити азійську спільноту лялькою-скейтбордисткою не вдався”.
“Створення більш інклюзивного світу – основа нашого бренду, і ми прагнемо відобразити це в нашій лінійці продуктів Барбі… Однак наш намір представити азійську спільноту лялькою-скейтбордисткою не вдався… Рухаючись вперед, ми працюватимемо, щоб знайти більше способів домогтися представництва і відзначити дивовижні досягнення всіх олімпійських спортсменів”, – йдеться в заяві компанії.
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