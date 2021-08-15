Про це повідомляє пресслужба поліції.
Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови. Розпочато кримінальне провадження.
На місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оператиана група центрального апарату Національної поліції.
Поліція з’ясовує всі обставини.
Фото: Нацполіція
“Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку. На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події”, – йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, – ред.).
Місцеві ЗМІ повідомляють, що тіло чоловіка знайшли у селі Вільне на подвір’ї власного домогосподарства. Криворізький блогер Олексій Таймурзін опублікував фото з місця події.
На тілі виявлено вогнепальне пораненя в області грудної клітки. Поруч з ним лежала мисливська рушниця.
Фото: Олексій Таймурзін
Довідка: 47-річний Павлов закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де отримав спеціальність економіста, а потім – міжнародний інститут менеджменту, який діє в Росії.
Працював на промислових підприємствах Кривого Рогу. Був заступником мера Кривого Рогу Вілкула та його радником.
Павлов був членом “Партії регіонів” (очолював міську організацію політсили) та “Опозиційного блоку”, а зараз є членом партії “Опозиційна платформа – За життя”.
Новообраний мер був одним із 36 депутатів Ради, які у січні 2018 року голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
- 17 червня у Верховній Раді України сталася сутичка біля парламентської трибуни, в якій брали участь нардепи від “Опозиційної платформи – За життя” та “Слуги народу”. Бійка виникла після заяви “слуги” Микити Потураєва про “розстріл” “ОПЗЖ”.