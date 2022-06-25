Про це повідомляє пресслужба мерія Відня.
Людвіг не одразу помітив підміни та повністю провів розмову. Згодом він написав у Twitter, що провів телефонну бесіду з київським мером та обговорив питання перебування переселенців з України у місті. Проте, 25 червня цей допис видалили.
У мерії Відня ствердили, що до них звернулися нібито з Києва, з поштової адреси ukr.net. Варто зазначити, що офіційна мерія Києва використовує домен gov.ua.
Людвіг зазначив, що не було жодних доказів того, що розмова велася не з реальною людиною. Він вважає, що подібна хакерська атака мала б похитнути довіру до політики та дискредитувати Україну.
“Ми зараз переглядаємо хід подій і надалі будемо вживати заходів для протидії цій новій формі кіберзлочинності”, — наголосив мер Відня.
- Раніше мер Берліна Франциска Гіффай по відеозв’язку розмовляла нібито з мером Києва Віталієм Кличком. Однак після 15-ти хвилин розмови вона зрозуміла, що розмовляє з невідомим чоловіком, який видав себе за українського мера за допомогою технології діпфейк.