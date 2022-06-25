Мер Відня Міхаель Людвіг теж поспілкувався з фальшивим мером Києва. Йому зателефонувала людина, яка була схожа на Віталія Кличка, однак пізніше виявилося, що зловмисники використали технологію підміни обличчя на відео — діпфейк.

Про це повідомляє пресслужба мерія Відня.

Людвіг не одразу помітив підміни та повністю провів розмову. Згодом він написав у Twitter, що провів телефонну бесіду з київським мером та обговорив питання перебування переселенців з України у місті. Проте, 25 червня цей допис видалили.

У мерії Відня ствердили, що до них звернулися нібито з Києва, з поштової адреси ukr.net. Варто зазначити, що офіційна мерія Києва використовує домен gov.ua.

Людвіг зазначив, що не було жодних доказів того, що розмова велася не з реальною людиною. Він вважає, що подібна хакерська атака мала б похитнути довіру до політики та дискредитувати Україну.

“Ми зараз переглядаємо хід подій і надалі будемо вживати заходів для протидії цій новій формі кіберзлочинності”, — наголосив мер Відня.