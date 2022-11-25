Колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель розповіла, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну не було для неї несподіванкою. За її словами, вона намагалася вплинути на президента РФ Володимира Путіна, однак їй завадило те, що термін її перебування на посаді канцлерки добігав кінця.

Про це вона заявила в інтерв’ю Der Spiegel.

Як зауважила Меркель, незадовго до завершення свого терміну на посаді канцлерки Німеччини, вона намагалася контактувати з Путіним.

Меркель запевнила, що влітку 2021 року, після зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом, вона хотіла створити європейський формат обговорення щодо України, у якому, окрім неї, повинні були брати участь Путін та президент Франції Емманюель Макрон.

Однак втілити у життя цей план не вдалося, тому що “хтось почав заперечувати”, а вона, незадовго до завершення свого терміну на посаді канцлерки, вже не мала сильного політичного впливу.

Ексканцлерка ФРН пригадала, що таке ж ставлення до себе вона відчула під час останнього візиту до Москви.

“У сенсі силової політики ти закінчилася. А для Путіна лише сила має значення”, – наголосила Меркель.

Вона додала, що хотіла передати свої ініціативи щодо запобігання повномасштабної війни іншим німецьким політикам, проте ніхто з них не був готовим брати на себе таку відповідальність.