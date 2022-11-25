Про це вона заявила в інтерв’ю Der Spiegel.
Як зауважила Меркель, незадовго до завершення свого терміну на посаді канцлерки Німеччини, вона намагалася контактувати з Путіним.
Меркель запевнила, що влітку 2021 року, після зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом, вона хотіла створити європейський формат обговорення щодо України, у якому, окрім неї, повинні були брати участь Путін та президент Франції Емманюель Макрон.
Однак втілити у життя цей план не вдалося, тому що “хтось почав заперечувати”, а вона, незадовго до завершення свого терміну на посаді канцлерки, вже не мала сильного політичного впливу.
Ексканцлерка ФРН пригадала, що таке ж ставлення до себе вона відчула під час останнього візиту до Москви.
“У сенсі силової політики ти закінчилася. А для Путіна лише сила має значення”, – наголосила Меркель.
Вона додала, що хотіла передати свої ініціативи щодо запобігання повномасштабної війни іншим німецьким політикам, проте ніхто з них не був готовим брати на себе таку відповідальність.
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила 13 жовтня, що не шкодує про курс, який уряд обрав у своїй енергетичній політиці та РФ під час її перебування при владі, що, на думку критиків, зробило найбільшу економіку Європи занадто залежною від російського газу.