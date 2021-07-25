Два місяці тому біля берегів Шрі-Ланки загорівся контейнеровоз X-Press Pearl, який йшов під прапором Сінгапуру. Судно перевозило гранульований пластик і небезпечні хімікати, включаючи азотну кислоту, яку використовують для виробництва добрив. Аварія судна стала причиною смерті сотень морських мешканців.

Про це повідомляє телеканал CNN.

На борту контейнеровоза знаходилося 350 метричних тонн нафти в баках і не менше 81 контейнера з пластиком і хімікатами.

В результаті пожежі на борту в океан потрапило 80 тонн пластикових гранул – сировини, яку використовують для виробництва пластмасових виробів. Гранули вимивало на пляжі Шрі-Ланки.

Пластикові гранули застрягли в зябрах і в роті риб. І десятки мертвих рідкісних морських черепах були викинуті на пляжі острова, деякі з мають сліди опіків на панцирах. Були знайдені мертвими дельфіни і навіть кит. Станом на кінець червня було нараховано близько 200 туш.

Два місяці по тому пластикові частинки все ще вимиває на всі береги острова. Через катастрофу рибалки не можуть ловити рибу, що позначається на доходах населення.

Місцеві жителі побоюються, що острову будуть потрібні роки, щоб відійти від “найгіршої катастрофи в історії Шрі-Ланки”.

Смерть тварин

Шрі-Ланка – популярна туристична точка. Незаймані пляжі і бірюзові води не тільки приваблюють туристів, а й є домом для багатого морського життя, серед яких і 28 видів морських ссавців, таких як сині кити і п’ять видів черепах, які перебувають під загрозою зникнення.

“Ми спостерігаємо експоненціальне зростання кількості смертей серед морських мешканців, серед яких дельфіни і черепахи. Це зростання почалося одразу після цієї аварії”, – сказав Дон Мудіта Катувавала, координатор Шрі-Ланкійської групи по збереженню морського середовища Pearl Protectors.

Зазвичай, якщо черепахи потрапляють сіті, на їхніх плавниках можна побачити порізи або зламані панцири. Але у черепах, яких знаходять на пляжах, були явні сліди опіків на панцирах, опухлі очі і сольові залози, кровоносні судини навколо рота і живота, які почервоніли та опухли.

Екологи припускають, що це все дія хімікатів.

Шрі-Ланка є домом для шкірястих черепах, зелених черепах, головастих черепах і маленькою оливковою черепахи.

Проте деякі морські біологи застерегли від поспішних висновків про причини смерті тварин і закликали дочекатися завершення розтину трупів.

Пластикова катастрофа

Поки біологи проводяться розтини трупів, жителі Шрі-Ланки все ще збирають пластикові гранули.

Через кілька тижнів після пожежі прибій виносив на берег тонни білих пластикових гранул. Обсяг був настільки великий, що в деяких місцях їх виносило купою по коліно.

Частина білих гранул також згоріла і розплавилася у вогні, що також може збільшити небезпеку для морського середовища через потенційні токсини.

Основною проблемою для екологів залишається те, що вони все ще не знають, скільки пластика потрапило в воду, а скільки залишилося на кораблі.

Управління захисту морського середовища країни заявило в червні, що прибрали 1000 тонн сміття уздовж 200 кілометрів від берегової лінії.

Нагадаємо, що пожежа почалася 21 травня — судно, яке перевозило в контейнерах косметику і хімікати, включно з 25 тоннами азотної кислоти, стояло на якорі біля столиці Коломбо. Раптово один із контейнерів зайнявся.

Для боротьби з пожежею залучили ВПС Шрі-Ланки — військовий гвинтокрил застосував вогнегасний порошок. Однак це не допомогло, і пожежа лиш посилювалася.

У вівторок, 25 травня, коли вогонь уже майже загасили, на судні стався потужний вибух. В результаті інциденту постраждали двоє осіб, а в океан з контейнеровоза вилилося паливо.

Європейські пожежники й фахівці з порятунку, а також три індійські судна в четвер, 27 травня, долучилися до боротьби, щоб локалізувати велику пожежу на контейнеровозі на тлі побоювань, що він може розбитися і викинути сотні тонн нафти.