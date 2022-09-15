За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія припинила визнавати паспорти РФ, видані на території так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ

За даними розвідників, з недавнього часу Росія почала забороняти власникам російських паспортів, які були видані в ОРДЛО, в’їжджати на територію РФ.

У ГУР наголосили, що після успішного контрнаступу ЗСУ, мешканці невизнаних республік Донбасу різко змінили своє ставлення до так званої “спецоперації” Росії та дій уряду РФ.

Зокрема у “Л/ДНР” почала панувати думка, що Кремль “здає” інтереси квазіреспублік.

“Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території Росії. Принаймні тим, хто намагався виїхати із “Л/ДНР” за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що “ви ніхто і звати вас ніяк””, – повідомили у розвідці.

Окрім цього, особовий склад 14-ої окремої бригади спецпризначення (в/ч 74854) ЗС РФ поширює інформацію про те, що до 1 рудня 2022 року один з етапів “спецоперації” повинен закінчитись.

Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів ЗС РФ. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим “добровольчим батальйонам”. Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.