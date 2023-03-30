Про це президентка Єврокомісії написала Twitter.

“Чітка мета Китаю – системна зміна міжнародного порядку з Китаєм у центрі”, — зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на сьогодні відносини Євросоюзу з Китаєм залежать від того, як змінюватиметься співпраця Пекіна з Москвою.

“Те, як Китай продовжить взаємодіяти з путінською війною, буде визначальним фактором для відносин ЄС та Китаю у майбутньому”, — зауважила президентка.

Глава ЄК нагадала, що існують проблеми з Китаєм стосовно агресії проти Тайваню. Також є порушення прав людини на території КНР.

“Ці ескалаційні дії вказують на Китай, який стає репресивнішим усередині країни і більш напористим за кордоном… Ми стурбовані тим, що стоїть за цим поверненням на світову арену”, — додала вона.

Наступного тижня фон дер Ляйєн поїде до Пекіна разом з президентом Франції Емманюелем Макроном.