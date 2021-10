Про це повідомляють #Букви.

Історія гурту

28 жовтня 1981 року барабанщик Ларс Ульріх і гітарист/співак Джеймс Хетфілд об’єдналися в колектив, а завдяки рекламному оголошенню Ульріха в газеті LA Recycler. Незабаром до них приєднався друг і сусід Хетфілда, басист Рон МакҐовні та Дейв Мастейн (соло-гітара). Хлопці назвали гурт Metallica за пропозицією друга Рона Кінтани. Пізніше Рона замінив Кліфф Бертон.

Джон Зазула запропонував гурту підписати контракт зі своїм лейблом Megaforce Records. І вже 1983 року Metallica поїхала до Нью-Йорка, щоб записати свій перший альбом. У Нью-Йорку у квітні 1983 року Мастейна замінив Кірк Хеммет, і хлопці вирушили до студії.

В результаті вийшов альбом “Kill ‘Em All”, куди увійшли такі треки, як “The Four Horsemen”, “Whiplash” та “Seek and Destroy”.

У Копенгагені влітку 1984 року у студії Sweet Silence Studios музиканти з продюсером Флеммінгом Рассмуссеном записали свій другий альбом “Ride The Lightning”. До нього увійшли такі класичні композиції, як “For Whom The Bell Tolls”, “Fade To Black”, “Fight Fire With Fire” та “Creeping Death”.

Міжнародний статус групи швидко ріс.

Наприкінці 1985 року розпочалася робота над третім альбомом гурту “Master Of Puppets”, який вийшов у березні 1986 року. “Master of Puppets” потрапили до Топ-30 чартів альбомів.

У Швеції 27 вересня 1986 року під час нічної поїздки автобус групи вийшов з-під контролю та перекинувся, тоді загинув Кліфф Бертон.

У 1991 Metallica випустили однойменний альбом, більш відомий шанувальникам як The Black Album. Група продала понад 16 мільйонів копій у всьому світі, а також заробила нагороди “Ґреммі”, MTV та American Music Awards. Пісня “Enter Sandman” залишається одним із фірмових гімнів групи, а балада “Nothing Else Matters” проникла в душі мільйонів.

Натхненням для Metallica були такі гурти як Motörhead і Diamond Head, Black Sabbath, Saxon, Thin Lizzy, Judas Priest, Iron Maiden, Mercyful Fate, Venom та інші.

Цікаві факти про гурт

Пісня Whiskey in the Jar – відома ірландська народна пісня. Її виконали багато гуртів сучасності, у тому числі U2 та Thin Lizzy, проте версія Metallica отримала “Ґреммі” у 1998 році.

Концертний тур на підтримку альбому “Black Album” (1991) тривав близько 3-х років. Це найпродаваніша платівка гурту.

Metallica з’явилася в епізоді мультсеріалу The Simpsons. Епізод за участю гурту записувався у вересні 2005 року.

Найвідоміші хіти Metallica

Seek And Destroy. Альбом: Kill ‘Em All (1983)

Creeping Death. Альбом: Ride The Lightning (1984)

Fade To Black. Альбом: Ride The Lightning (1984)

Master Of Puppets. Альбом: Master Of Puppets (1986)

One. Альбом: …And Justice For All (1988)

Nothing Else Matters. Альбом: Metallica (1991)

The Unforgiven. Альбом Metallica (1991)

Enter Sandman. Альбом: Metallica (1991)

St. Anger. Альбом: St. Anger (2003)

The Day That Never Comes. Альбом: Death Magnetic (2008)