Концепція метавсесвіту Марка Цукерберга та його команди має об'єднати програми та пристрої доповненої реальності. Так, у віртуальному світі Цукерберга ми щоранку обиратимемо вбрання у віртуальній шафі та підбиратимемо аватари.

Відеопрезентацію опублікували на сайті Meta.

Як сповіщалось, 28 жовтня засновник глобальної корпорації Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія змінить назву на Meta.

Він презентував новий логотип у вигляді символу нескінченості, який об’єднує соцмережі Facebook та Instagram та месенджер WhatApp, що належать корпорації. Цей крок спричинений тим, що Цукерберг планує змінити філософію компанії. Тепер вона, за словами засновника Facebook, увійде у “наступний цифровий вимір, який об’єднує розрізнені цифрові світи у метавсесвіт”.

Марк Цукерберг у відеоролику розповів про свої уявлення щодо метавсесвіту. В створеному віртуальному світі в кожного користувача буде свій аватар. Через нього люди зможуть переміщатись віртуальним світом, проводити час за іграми з доповненою реальністю, спілкуватись з іншими користувачами, здійснювати покупки тощо.

На відеопрезентації видно, що Цукерберг готується до звичайного дня, який починається з одягання окулярів чи навушників, яка накладає цифрові елементи в реальному світі. Далі він підходить до зони, де стоїть його анімаційний аватар, і використовує жести, щоб змінити своє вбрання, скомбінувати певний образ.

“У вас буде гардероб віртуального одягу для різних випадків, розроблений різними творцями”, — пояснив Цукерберг у відео.

Те ж стосується аватарів: у користувачів може бути фотореалістичне зображення для роботи та більш стилізоване для відпочинку.

Покупки також будуть важливим компонентом концепції: частина відео зображує двох людей, а точніше їхніх аватарів, на віртуальній події, які дивляться на пливучий екран і прокручують такі предмети одягу які вони можуть придбати.

Ймовірно, що такий проєкт потребує багато часу та грошей, щоб почати функціонувати і сам Цукерберг це визнає. Так, у відео він сказав, що “пройдуть роки, перш ніж ці ідеї втіляться в життя”.