У 2020 році в період з 17 липня по 24 серпня можна буде спостерігати зорепад Персеїди. Максимальна активність метеорного потоку очікується вночі з 11 на 12 серпня.

Про це розповідають #Букви.

Цей метеорний потік щорічно з’являється з боку сузір’я Персея. Він утворюється з пилових частинок, що залишилися від комети Свіфта – Таттла.

Маленькі метеори не долітають до землі та згорають в атмосфері нашої планети, утворюючи “зоряний дощ”.

Цього року швидкість потоку Персеїди становитиме 30-40 метеорів на годину і за умови сприятливої погоди – темного й чистого неба.

У NASA радять спершу дати змогу очам пристосовуватися до темноти – на це піде близько 30 хвилин. Таким чином можна буде побачити більше метеорів.

Всі метеори вилітатимуть з точки, яка міститься я в сузір’ї Персея, тож дивитися потрібно буде на північний схід. Якогось спеціального обладнання для спостереження не потрібно.

Крім того, NASA транслюватиме зоряний дощ починаючи з 20:00 11 серпня і до сходу сонця 12 серпня.