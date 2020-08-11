Про це розповідають #Букви.

Цей метеорний потік щорічно з’являється з боку сузір’я Персея. Він утворюється з пилових частинок, що залишилися від комети Свіфта – Таттла.

Маленькі метеори не долітають до землі та згорають в атмосфері нашої планети, утворюючи “зоряний дощ”.

Цього року  швидкість потоку Персеїди становитиме  30-40 метеорів на годину і за умови сприятливої погоди – темного й  чистого неба.

У  NASA радять спершу  дати змогу  очам пристосовуватися до темноти – на це піде близько 30 хвилин. Таким чином можна буде побачити більше метеорів.

Всі метеори  вилітатимуть  з точки, яка міститься  я в сузір’ї Персея, тож  дивитися потрібно буде на північний схід. Якогось спеціального обладнання для спостереження не потрібно.

Крім того, NASA   транслюватиме  зоряний дощ починаючи з 20:00 11 серпня і до сходу сонця 12 серпня.