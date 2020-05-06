У середу, 6 травня, у всьому світі відзначають безліч різноманітних свят, серед яких День поліції, Міжнародний день без дієт, День піхоти, День медсестер і безліч інших.

#Букви зібрали факти про те, які сьогодні свята і що не можна робити в цей день.

Сьогодні в Україні відзначають День піхоти, в тюркських країнах – День Зустрічі Весни (Хидирлез), в Лівані – День мучеників, у США – День медсестер, в Грузії – День поліції, в Сирії і Лівані – День мучеників, на Ямайці – День вчителя, а в усьому світі – Міжнародний день без дієт (International No Diet Day).

День піхоти

З 2019 роки 6 травня в Україні відзначається День піхоти.

Відповідний указ п’ятий президент Петро Порошенко підписав 19 квітня минулого року.

Указом №152/2019 постановляється щорічно 6 травня відзначати День піхоти “з метою вшанування мужності і героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України”.

Механізовані, мотопіхотні, гірничо-штурмові військові частини складають основу Сухопутних військ. Вони виконують завдання щодо утримання зайнятих рубежів і позицій, відбиття ударів і прориву оборони противника, захоплення важливих районів, рубежів і об’єктів в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Міжнародний день без дієт (International No Diet Day)

Це свято було засновано в 1992 році жительницею Англії Мері Еванс Янг, яка схудла до стану анорексії і вирішила надихнути всіх жінок правильно харчуватися, любити і приймати себе такими, якими вони є.

У цей день говорять про важливість прийняття тіла у всіх його формах і проявах.

Сьогодні прийнято говорити також і про важливість здорового способу життя і правильного харчування, про те, в чому може бути шкода дієт, а також – від чого залежить успіх у процесі раціонального схуднення.

Після проведення Дня без дієт в Великобританії, цю ініціативу перейняли США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль, Індія, Бразилія, Данія і Швеція.

Щорічно в світі проходять акції Love Your Body, під час яких критикують “фальшиві зображення” зі світу моди, краси і дієт.

Також є спеціальний символ Міжнародного дня без дієт – блакитна стрічка.

Церковні свята 6 травня

У православному календарі 6 травня – День Георгія Побідоносця і друге віднайдення списку Іверської ікони Божої Матері.

Георгій Побідоносець – один з найбільш шанованих православних святих великомучеників. Він прославився завдяки багатьом подвигам, зокрема – перемозі над змієм.

Згідно з переказами, Георгія Побідоносця просили відмовитися від християнства, але він не погодився, за що був підданий жорстоким тортурам.

Він пережив тиждень жорстоких тортур, після чого чудесним чином зцілився і на 8-й день був страчений.

Після того як люди стали свідками такої чудової історії страждань, зцілень і смерті святого, багато хто навернувся в християнство.

6 травня, згідно з народним календарем, називають Юра.

По-іншому, це одне з головних скотарських свят. В цей час починалися польові роботи, а також проводили перший вигін худоби на пасовища.

Прикмети 6 травня: що не можна робити

Особливих обмежень в Юр’єв день не передбачено, проте у наших предків існувало безліч традицій і ритуалів, пов’язаних з цим днем ​​і природою.

Найвідоміші обряди стосуються роси, якій в цей день приписували цілющі якості. Раніше люди вірили, що вранці 6 травня необхідно лягти на траву, вкриту росою, щоб бути здоровим і щасливим весь рік.

На ніч вивішували вологий рушник, якщо до ранку він ставав сухим – буде врожай огірків.

У Юріїв день сходить весна на землю.

Роса в Юр’єв день цілюща і чудотворна.

З Юрія починаються хороводи.

Тепла погода – літо буде раннім.

Якщо в цей день іде дощ, сезон буде врожайним.

Сильний вітер і мінлива хмарність, така погода затримається на тривалий час.

Птахи літають високо в небі, незабаром буде потепління.

Багато жуків – літо буде сонячним і ясним.

Юр’єва роса від семи недуг.

З Юрія – хороводи, з Дмитра – вечорниці.

Якщо йде сніг або град, або ж на деревах помітний іній – гречка вродить.

Перша чверть, сильний вітер, який жене хмари на похмурому небі – така погода протримається довго.

Якщо в цей день буде тепла ніч – хліб встигне дозріти до перших морозів.

Комарі в зграї збиваються – чекай потепління.

Сильно розлилися річки – багато трави буде на день (22 травня).

Сильний дощ на Юрія – трави багато виросте.

Що не можна робити 6 травня:

Лаятися і сваритися, а також тримати негативні думки.

Займатися садівництвом і важкою фізичною працею.

Плакати на світанку.

Виходити з дому без необхідності.

Відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Не можна розчісувати волосся гребінцем – будуть слабкі волосся.

Не можна торкатися до вовняним ниткам.

6 травня: цей день в історії

1586 – укладено “Вічний мир” між Росією і Річчю Посполитою.

1872 – в Англії засновано футбольний Кубок.

1889 – в Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.

1953 – у Філадельфії (США) під час операції на відкритому серці застосували апарат, що насичує кров киснем.

1986 – СРСР офіційно оголосив про аварію на Чорнобильській АЕС.

1919 – створена Кримська радянська республіка.

1992 – прийнята конституція республіки Крим.

1994 – відбулося урочисте відкриття тунелю під протокою Ла-Манш.

Іменинники 6 травня

1856 – Зигмунд Фрейд, лікар-психіатр, засновник психоаналізу.

1868 – Гастон Леру, французький письменник, автор роману “Привид опери”.

1929 – Георгій Мірецький, український композитор, піаніст.

1961 – Джордж Клуні, американський кіноактор.

2019 – Арчі Маунтбеттен-Віндзор, 7-й претендент на престол Великобританії. Це первісток принца Гаррі і Меган Маркл.

Також 6 травня приймають вітання з Днем янгола Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій і Юрій.