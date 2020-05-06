#Букви зібрали факти про те, які сьогодні свята і що не можна робити в цей день.
Сьогодні в Україні відзначають День піхоти, в тюркських країнах – День Зустрічі Весни (Хидирлез), в Лівані – День мучеників, у США – День медсестер, в Грузії – День поліції, в Сирії і Лівані – День мучеників, на Ямайці – День вчителя, а в усьому світі – Міжнародний день без дієт (International No Diet Day).
День піхоти
З 2019 роки 6 травня в Україні відзначається День піхоти.
Відповідний указ п’ятий президент Петро Порошенко підписав 19 квітня минулого року.
Указом №152/2019 постановляється щорічно 6 травня відзначати День піхоти “з метою вшанування мужності і героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України”.
Механізовані, мотопіхотні, гірничо-штурмові військові частини складають основу Сухопутних військ. Вони виконують завдання щодо утримання зайнятих рубежів і позицій, відбиття ударів і прориву оборони противника, захоплення важливих районів, рубежів і об’єктів в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.
Міжнародний день без дієт (International No Diet Day)
Це свято було засновано в 1992 році жительницею Англії Мері Еванс Янг, яка схудла до стану анорексії і вирішила надихнути всіх жінок правильно харчуватися, любити і приймати себе такими, якими вони є.
У цей день говорять про важливість прийняття тіла у всіх його формах і проявах.
Сьогодні прийнято говорити також і про важливість здорового способу життя і правильного харчування, про те, в чому може бути шкода дієт, а також – від чого залежить успіх у процесі раціонального схуднення.
Після проведення Дня без дієт в Великобританії, цю ініціативу перейняли США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль, Індія, Бразилія, Данія і Швеція.
Щорічно в світі проходять акції Love Your Body, під час яких критикують “фальшиві зображення” зі світу моди, краси і дієт.
Також є спеціальний символ Міжнародного дня без дієт – блакитна стрічка.
Церковні свята 6 травня
У православному календарі 6 травня – День Георгія Побідоносця і друге віднайдення списку Іверської ікони Божої Матері.
Георгій Побідоносець – один з найбільш шанованих православних святих великомучеників. Він прославився завдяки багатьом подвигам, зокрема – перемозі над змієм.
Згідно з переказами, Георгія Побідоносця просили відмовитися від християнства, але він не погодився, за що був підданий жорстоким тортурам.
Він пережив тиждень жорстоких тортур, після чого чудесним чином зцілився і на 8-й день був страчений.
Після того як люди стали свідками такої чудової історії страждань, зцілень і смерті святого, багато хто навернувся в християнство.
6 травня, згідно з народним календарем, називають Юра.
По-іншому, це одне з головних скотарських свят. В цей час починалися польові роботи, а також проводили перший вигін худоби на пасовища.
Прикмети 6 травня: що не можна робити
Особливих обмежень в Юр’єв день не передбачено, проте у наших предків існувало безліч традицій і ритуалів, пов’язаних з цим днем і природою.
Найвідоміші обряди стосуються роси, якій в цей день приписували цілющі якості. Раніше люди вірили, що вранці 6 травня необхідно лягти на траву, вкриту росою, щоб бути здоровим і щасливим весь рік.
На ніч вивішували вологий рушник, якщо до ранку він ставав сухим – буде врожай огірків.
- У Юріїв день сходить весна на землю.
- Роса в Юр’єв день цілюща і чудотворна.
- З Юрія починаються хороводи.
- Тепла погода – літо буде раннім.
- Якщо в цей день іде дощ, сезон буде врожайним.
- Сильний вітер і мінлива хмарність, така погода затримається на тривалий час.
- Птахи літають високо в небі, незабаром буде потепління.
- Багато жуків – літо буде сонячним і ясним.
- Юр’єва роса від семи недуг.
- З Юрія – хороводи, з Дмитра – вечорниці.
- Якщо йде сніг або град, або ж на деревах помітний іній – гречка вродить.
- Перша чверть, сильний вітер, який жене хмари на похмурому небі – така погода протримається довго.
- Якщо в цей день буде тепла ніч – хліб встигне дозріти до перших морозів.
- Комарі в зграї збиваються – чекай потепління.
- Сильно розлилися річки – багато трави буде на день (22 травня).
- Сильний дощ на Юрія – трави багато виросте.
Що не можна робити 6 травня:
- Лаятися і сваритися, а також тримати негативні думки.
- Займатися садівництвом і важкою фізичною працею.
- Плакати на світанку.
- Виходити з дому без необхідності.
- Відмовляти в допомозі тим, хто просить.
- Не можна розчісувати волосся гребінцем – будуть слабкі волосся.
- Не можна торкатися до вовняним ниткам.
6 травня: цей день в історії
1586 – укладено “Вічний мир” між Росією і Річчю Посполитою.
1872 – в Англії засновано футбольний Кубок.
1889 – в Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.
1953 – у Філадельфії (США) під час операції на відкритому серці застосували апарат, що насичує кров киснем.
1986 – СРСР офіційно оголосив про аварію на Чорнобильській АЕС.
1919 – створена Кримська радянська республіка.
1992 – прийнята конституція республіки Крим.
1994 – відбулося урочисте відкриття тунелю під протокою Ла-Манш.
Іменинники 6 травня
1856 – Зигмунд Фрейд, лікар-психіатр, засновник психоаналізу.
1868 – Гастон Леру, французький письменник, автор роману “Привид опери”.
1929 – Георгій Мірецький, український композитор, піаніст.
1961 – Джордж Клуні, американський кіноактор.
2019 – Арчі Маунтбеттен-Віндзор, 7-й претендент на престол Великобританії. Це первісток принца Гаррі і Меган Маркл.
Також 6 травня приймають вітання з Днем янгола Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій і Юрій.