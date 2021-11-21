П'ятий президент Петро Порошенко у річницю Революції Гідності заявив, що українці достатньо сильні для того, щоб захистити свободу, демократію та європейський вибір.

Про це Петро Порошенко заявив у відеозверненні.

Він наголосив, що свобода ніколи не дається раз і назавжди, за неї треба боротися щодня.

“І через сімнадцять років після Помаранчевої Революції, і через вісім років після початку Революції Гідності ми впевнені – шанс, який ці події відкрили перед Україною, наше покоління не втратило. Ми відстояли свободу і незалежність. Ми – серед небагатьох країн, які зберегли демократію в цій частині світу”, – сказав Петро Порошенко.

П’ятий президент нагадав, що у листопаді 2013 року першою на Майдан вийшла українська молодь, обурена рішенням влади зупинити євроінтеграцію України.

“Відновлення курсу на членство в Європейському Союзі стало однією з головних вимог Революції Гідності. Виконуючи цю волю, наша команда підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом і потім виграла у Путіна майже дволітню дипломатичну боротьбу за її ратифікацію. Переорієнтували українську економіку з російського ринку на ринок ЄС. Відкрили безвізові двері до Європи для десятків мільйонів українців. Безальтернативність стратегії на вступ до Євросоюзу та НАТО закріпили в Конституції”, – сказав Петро Порошенко.

Він наголосив, що зараз реальний рух України до Європи зупинено. “Гірше того – у внутрішній політиці відбуваються процеси, які віддаляють нас від Європейського Союзу. Де боротьба з корупцією? “Велике будівництво” стало масштабним бізнес-проєктом з особистого збагачення першої особи держави. Подібні проєкти існували лише за часів Януковича”, – зазначив Порошенко.

П’ятий президент заявив, що в Україні йде знищення свободи слова, адже “влада хоче загарбати всі телеканали, щоб не лунало жодної критики”.

“Замість пропорційної системи з відкритими списками, якої вимагав Майдан і яку ми закріпили у Виборчий кодекс, Зеленському радять не просто повернути змішану систему, а повністю перейти на мажоритарку. Бо “слуги” впали настільки, що можуть розраховувати лише на адмінресурс і скуповування голосів… А ще вони хочуть голосувати через інтернет. Ця технологія стала одним із головних інструментів фальсифікації на вересневих виборах в Росії”, – зазначив Петро Порошенко.

За його словами, чинна влада хоче на рік перенести парламентські вибори, які згідно з Конституцією мають відбутися у жовтні 2023 року, а все для того, щоб провести їх пізніше президентських. А для цього владі треба “взяти під контроль Конституційний Суд”.

Порошенко зазначає, що в руках Зеленського стільки влади, скільки не було в жодного з президентів України.

“Але йому й цього замало. Тому Банкова і вкинула в інформаційний простір тезу про «президентську республіку». І я не здивуюся, що, якщо їм тільки вдасться протягнути до Конституційного суду слухняних суддів, вони спробують зробити з Конституцією те, що вчинив Янукович в 2010 році. Але річниця Революції Гідності ще раз нагадує, чим завершуються в Україні спроби будувати авторитаризм і диктатуру”, – зауважив Петро Порошенко.