Microsoft може отримати майже чверть коштів COVID-допомоги, призначених для сфери кібербезпеки в США.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Відзначається, що таке рішення розсердило деяких законодавців, які не хочуть збільшувати фінансування компанії, програмне забезпечення якої недавно стало піддалося двом великим зломів.

Конгрес виділив кошти, про які йде мова в законопроекті про COVID-допомоги, підписаному в четвер.

Що стосується кібератак на слабкі місця в продуктах Microsoft, то хакери змогли зламати комп’ютерні мережі в федеральних і місцевих агентствах, а також в десятках тисяч компаній. Один злом, приписуваний Росії в грудні, був пов’язаний з отриманням електронних листів від Міністерства юстиції, Міністерства торгівлі і Міністерства фінансів.

Зломи представляють собою серйозну загрозу національній безпеці, розчаровуючи законодавців, які заявляють, що несправне програмне забезпечення Microsoft робить його більш дорогим.

“Якщо єдине рішення серйозної уразливості, в якій хакери скористалися недоліками програм, які давно ігнорується Microsoft, – це дати Microsoft більше грошей, уряду необхідно переглянути свою залежність від Microsoft. Уряд не повинен винагороджувати компанію, яка продала йому небезпечне програмне забезпечення, ще більшими державними контрактами”, – сказав сенатор від штату Орегон Рон Вайден, провідний демократ в області розвідки.

Раніше Microsoft заявляла, що приділяє пріоритетну увагу усуненню атак.

Згідно з документами про нову фінансову допомогу, з якими ознайомилися Reuters, в проекті плану витрат Агентства з безпеки інфраструктури кібербезпеки виділяється понад 150 мільйонів доларів на “безпечну хмарну платформу”.

Точніше, гроші підуть федеральним агентствам на оновлення угод з Microsoft для підвищення безпеки хмарних систем.

Ключова послуга, що надається Microsoft, відома як ведення журналу активності, дозволяє її клієнтам відстежувати трафік даних в своїй частині хмари і виявляти невідповідності, які можуть виявити хакерів.

У неділю Microsoft заявила, що, хоча всі її хмарні продукти мають функції безпеки, “більшим організаціям можуть знадобитися більш просунуті можливості, такі як велика глибина журналів безпеки і можливість досліджувати ці журнали і вживати заходів”.

Деякі високопоставлені чиновники США вважають, що у них немає іншого вибору, крім як заплатити Microsoft.

Президент США Джо Байден 11 березня підписав пакет допомоги американській економіці через пандемію COVID-19 обсягом у 1,9 трильйона доларів. Цей документ називають “Планом порятунку Америки”. З цього плану 650 млн доларів передбачено саме на кібербезпеку хмарних сховищ. А вже з 650 млн – 150 млн піде саме Microsoft.