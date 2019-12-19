Міністерство закордонних справ висловило подяку Генеральній Асамблеї ООН за прийняття резолюції про захист прав людини в окупованому Росією Криму.

Відповідну заяву оприлюднено прес-службою МЗС.

Як повідомлялося раніше, 18 грудня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оновлену українську резолюцію “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна”.

МЗС України підкреслило, що в тексті резолюції ГА ООН безпосередньо посилається на термін “агресія” щодо протиправних дій РФ в Криму. Крім того, в документі зафіксована цілеспрямована політика Росії по зміні демографічної ситуації в Криму.

У відомстві також зазначили, що під час розгляду проєкту прийнятої резолюції російська делегація в ГА ООН вдалася до шантажу. Однак незважаючи на це документ все ж був прийнятий, за що МЗС висловив державам-членам ООН подяку.

“Як засвідчили події у Третьому комітеті Генасамблеї 14 листопада і відвертий шантаж з боку російської сторони на адресу іноземних держав із вимогою не голосувати за проєкт резолюції, Росія й сама усвідомлює невідворотність настання міжнародно-правової відповідальності за вчинені протиправні діяння. … Ми вдячні партнерам за рішучу підтримку української ініціативи і подальшої консолідації політики невизнання анексії Кримського півострова. Прийнятий ГА ООН документ — це черговий вияв наполегливості міжнародної спільноти у питанні захисту основоположних свобод та прав людини, принципів та норм міжнародного права”, — додали у відомстві.

Також МЗС закликало Росію прислухатися до думки міжнародної спільноти та забезпечити доступ моніторингових місій на тимчасово окуповану територію Криму.