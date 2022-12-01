Про це повідомила пресслужба МВС.
З початку вторгнення РФ до України понад один мільйон українців були депортовані з окупованих територій. Росіяни вилучили, викрали або знищили документи, які посвідчують особу і підтверджують належність до громадянства України.
Внаслідок дій окупантів громадяни України, які втратили документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію держави-агресора. Рідні депортованих українців можуть звернутися до територіального органу ДМС і оформити посвідчення на повернення в Україну.
“Оформлення посвідчення є безоплатним та здійснюється протягом п’яти робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа – до 3 місяців”, — наголосили в міністерстві.
Більше про процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну можна дізнатись за посиланням.
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