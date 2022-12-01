У нашій державі вперше оформили посвідчення на повернення в Україну громадянина, якого примусово вивезли до Росії. Документ видали у межах експериментального проєкту.

Про це повідомила пресслужба МВС.

З початку вторгнення РФ до України понад один мільйон українців були депортовані з окупованих територій. Росіяни вилучили, викрали або знищили документи, які посвідчують особу і підтверджують належність до громадянства України.

Внаслідок дій окупантів громадяни України, які втратили документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію держави-агресора. Рідні депортованих українців можуть звернутися до територіального органу ДМС і оформити посвідчення на повернення в Україну.

“Оформлення посвідчення є безоплатним та здійснюється протягом п’яти робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа – до 3 місяців”, — наголосили в міністерстві.

Більше про процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну можна дізнатись за посиланням.