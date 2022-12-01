В Україні з'явилися проблеми з оформленням закордонних паспортів. Водночас немає черг на оформлення ID-карт.

Про це повідомили під час етеру національного телемарафону.

За словами голови Державної міграційної служби (ДМСУ) Наталії Науменко, відомство намагається максимально оперативно оформляти документи згідно з поданими заявками. Попри проблеми з електропостачанням проблеми здебільшого пов’язані з логістикою їхнього доставлення, а також з печаткою.

“У нас взагалі зараз немає черги на оформлення ID-карт… Ми спостерігаємо, що і ДМСУ, і поліграфкомбінат «Україна» в цьому плані працюють досить-таки потужно”, — сказала Наталія Науменко.

Зазначимо, що паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, зберігають свою дійсність. Зокрема це стосується паспортів зразка 1994 року, де не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку. Утім їх необхідно буде обміняти протягом 30 днів з моменту припинення чи скасування в Україні воєнного стану.