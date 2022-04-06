Росіянин Ігор, який декілька днів тому влаштував у Берліні автопробіг на підтримку Росії, тепер скаржиться на постійні дзвінки з погрозами та зруйнований бізнес.

Про це повідомили на російськомовному телеканалі OstWest, який веде мовлення із Берліну.

Телеканал повідомив, що Ігор є власником автосервісу у східній частині Берліну, проте його робота та життя загалом, кардинально змінились після того, як він став “формальним організатором” автопробігу на підтримку РФ у столиці Німеччини.

За словами Ігоря, мета його автопробігу – припинити дискримінацію росіян, проте “всім чомусь здалось, що таким чином він підтримує війну проти України”.

“Я не очікував такої реакції, це точно. Моє ім’я просто було на папері. Я розумію, що людям дах зриває, що їм хочеться вимістити зло, от на мені вони його виміщають, тому що я організатор”, – заявив Ігор.

Як розповів Ігор, він та його сім’я чи не щохвилини отримують погрози телефоном. Більш того, “під ударом” опинився і його бізнес, оскільки в гуглі його автосервісу умисно ставлять низькі оцінки, а в коментарях залишають фото зі зруйнованими українськими містами та вбитими українцями.

“Якби я знав, що відбулось в Україні, то скасував би автопробіг. Сказав би, що не варто зараз їхати, тому що сталась трагедія”, – додав він.