Про це повідомила спільнота Vitsche Berlin.

Під час автопробігу російські водії сигналили та вмикали російські пісні.

Своєю чергою, блогер Рустем Адагамов оприлюднив відповідне відео.

Українська громада пообіцяла просити заборони у столиці публічних акцій під прапорами, які використовує російська армія в Україні. Планують також звернутись у берлінський сенат від імені українських та інших організацій та жителів міста. Вимагатимуть заборонити використання російського прапора на вулицях міста до закінчення війни та покарання винних.

Попередньо у ФРН заявили про готовність стати гарантом безпеки України у новій угоді.