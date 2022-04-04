Про це повідомила спільнота Vitsche Berlin.
Під час автопробігу російські водії сигналили та вмикали російські пісні.
Своєю чергою, блогер Рустем Адагамов оприлюднив відповідне відео.
РУССКИЕ И ТУТ
🇩🇪 Сегодня в Берлине прошел автопробег в поддержку России. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучал “Батяня-комбат”.
Еще видео: https://t.co/3yQPrSW2G9
P.S. Это пиздец, конечно. pic.twitter.com/9NXPHWCAAR
— Рустем Адагамов (@adagamov) April 3, 2022
Українська громада пообіцяла просити заборони у столиці публічних акцій під прапорами, які використовує російська армія в Україні. Планують також звернутись у берлінський сенат від імені українських та інших організацій та жителів міста. Вимагатимуть заборонити використання російського прапора на вулицях міста до закінчення війни та покарання винних.
Попередньо у ФРН заявили про готовність стати гарантом безпеки України у новій угоді.
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