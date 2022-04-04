3 квітнями вулицями Берліна проїхалася колона автомобілів із прапорами СРСР, РФ та Повітряно-десантних військ ЗС РФ. Відповідні відео поширили у соціальних мережах.

Про це повідомила спільнота Vitsche Berlin.

Під час автопробігу російські водії сигналили та вмикали російські пісні.

Своєю чергою, блогер Рустем Адагамов оприлюднив відповідне відео.

РУССКИЕ И ТУТ

🇩🇪 Сегодня в Берлине прошел автопробег в поддержку России. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучал “Батяня-комбат”. Еще видео: https://t.co/3yQPrSW2G9 P.S. Это пиздец, конечно. pic.twitter.com/9NXPHWCAAR — Рустем Адагамов (@adagamov) April 3, 2022

Українська громада пообіцяла просити заборони у столиці публічних акцій під прапорами, які використовує російська армія в Україні. Планують також звернутись у берлінський сенат від імені українських та інших організацій та жителів міста. Вимагатимуть заборонити використання російського прапора на вулицях міста до закінчення війни та покарання винних.

Попередньо у ФРН заявили про готовність стати гарантом безпеки України у новій угоді.