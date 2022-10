Про це повідомляє The Washington Post.

Мільнер виїхав з Росії “назавжди” ще у 2014 році, після анексії Криму.

“Цього літа ми офіційно завершили процес виходу з російського громадянства”, — написав він у Twitter 10 жовтня.

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship.

— Yuri Milner (@yurimilner) October 10, 2022