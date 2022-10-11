Мільярдер російського походження Юрій Мільнер заявив, що він та його рідні більше не є громадянами Російської Федерації

Про це повідомляє The Washington Post.

Мільнер виїхав з Росії “назавжди” ще у 2014 році, після анексії Криму.

“Цього літа ми офіційно завершили процес виходу з російського громадянства”, — написав він у Twitter 10 жовтня.

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship. — Yuri Milner (@yurimilner) October 10, 2022

Мільярдер публічно відмовився від громадянства РФ, оскільки багато підприємців і компаній, пов’язаних з Росією, намагалися дистанціюватися від країни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, побоюючись, що зв’язок з президентом РФ Володимиром Путіним може заплямувати їхню репутацію у світі бізнесу.

Мільнер, який народився в Москві в родині євреїв – батько українець і мати росіянка – описаний на своєму офіційному вебсайті як “ізраїльський інвестор у технології та науковий філантроп”. Він є засновником інтернет-інвесткомпанії DST Global.

Мільнер визнав, що взяв гроші з російського державного банку, інвестувавши сотні мільйонів доларів у Facebook і Twitter понад десять років тому. Однак він запевнив, що не брав грошей від російських інвесторів з 2011 року, і що він повернув інвестиції з підконтрольного уряду ВТБ Банку в рік, коли проти нього були введені санкції Сполучених Штатів, повідомляло The Post на початку цього року.

Згідно з фактами на вебсайті його компанії, Мільнер не має активів у Росії та створив 97 відсотків свого капіталу за межами країни.

“Юрій ніколи не зустрічався з Володимиром Путіним, ні окремо, ні в групі”, — мовиться на сайті.

На його вебсайті також описані пожертви, зроблені Мільнером і його дружиною для допомоги українським біженцям, які втікають з Росії.