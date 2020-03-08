Колишній міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов з посиланням на дані Держстату повідомив, що жінки в середньому отримують на 22-23% меншу зарплату, ніж чоловіки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку ексміністра, таку тенденцію можна пояснити п’ятьма причинами. Зокрема, за його словами, за ту саму посаду жінкам платять менше, але це можна довести й оскаржити в судах.

Також у компаніях, де платять більше, власники або топменеджмент надають перевагу чоловікам. Милованов вважає це “чисто теоретичною можливістю”, в яку він не вірить.

“Культура та стереотипи у суспільстві надають перевагу чоловікам у просування в кар’єрі. Таким чином, на вищих посадах з більшими зарплатами стає більше чоловіків. Мені здається, це потенційно можливо, як гіпотеза”, — написав він.

Також, за словами ексміністра, жінки більше проводять часу поза роботою (робота вдома, діти, тощо) і тому мають менше часу на розвиток навичок та кар’єри: “Якщо це так, то державна політика й осучаснення ринку праці (часткова зайнятість чи робота з дому) можуть допомогти виправити цю проблему”.

Окрім іншого, Милованов написав, що є “типово чоловічі” посади й “типово жіночі”.

“Типово чоловічі посади мають вищу зарплату. Особисто я не вірю у “типово чоловічі” та “типово жіночі” посади. Але припускаю, що суспільство може у таке вірити, особливо коли це стосується керівних посад”, — уточнив він.