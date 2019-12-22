Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який був викладачем тренінгів у Трускавці, Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.
“Для мене було сюрпризом, що Київська школа економіки отримала ліцензію для підвищення кваліфікації дорослих. Раніше — за попередніх урядів — такі ліцензії не видавали. А тепер почали і роблять це правильно й без перепон”, — уточнив очільник відомства.
Він запевнив, що “нікому не дзвонив і не просив видати ліцензію”.
“Раніше ліцензії мали тільки “правильні” навчальні заклади, а тепер можуть отримати всі. Лілія Гриневич намагались запустити видачу ліцензій, але не встигла довести справу до кінця”, — додав Милованов.
- 29 липня в трускавецькому п’ятизірковому готелі “Ріксос“ стартувала школа для майбутніх народних депутатів партії Зеленського “Слуга народу“. Закінчилося навчання 4 серпня.
- Стандартний двомісний номер у готелі “Ріксос“ обійшовся “слугам народу“ в 28700 грн за тиждень. Забронювати номер на цей тиждень у готелі “Ріксос“ було неможливо, оскільки вільних місць не було.
- Раніше стало відомо, що тижневе навчання для новообраних народних депутатів у Трускавці обійшлося партії “Слуга народу” в 10 мільйонів гривень.