Київській школі економіки, яка проводила тренінги в Трускавці для народних депутатів від партії "Слуга народу", видали державний сертифікат про підвищення кваліфікації дорослих.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який був викладачем тренінгів у Трускавці, Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

“Для мене було сюрпризом, що Київська школа економіки отримала ліцензію для підвищення кваліфікації дорослих. Раніше — за попередніх урядів — такі ліцензії не видавали. А тепер почали і роблять це правильно й без перепон”, — уточнив очільник відомства.

Він запевнив, що “нікому не дзвонив і не просив видати ліцензію”.

“Раніше ліцензії мали тільки “правильні” навчальні заклади, а тепер можуть отримати всі. Лілія Гриневич намагались запустити видачу ліцензій, але не встигла довести справу до кінця”, — додав Милованов.