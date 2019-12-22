Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який був викладачем тренінгів у Трускавці, Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

“Для мене було сюрпризом, що Київська школа економіки отримала ліцензію для підвищення кваліфікації дорослих. Раніше — за попередніх урядів — такі ліцензії не видавали. А тепер почали і роблять це правильно й без перепон”, — уточнив очільник відомства.

Він запевнив, що “нікому не дзвонив і не просив видати ліцензію”.

“Раніше ліцензії мали тільки “правильні” навчальні заклади, а тепер можуть отримати всі. Лілія Гриневич намагались запустити видачу ліцензій, але не встигла довести справу до кінця”, — додав Милованов.

  • 29 липня в трускавецькому п’ятизірковому готелі Ріксос стартувала школа для майбутніх народних депутатів партії Зеленського Слуга народу“. Закінчилося навчання 4 серпня.
  • Стандартний двомісний номер у  готелі Ріксос обійшовся слугам народу в 28700 грн за тиждень. Забронювати номер на цей тиждень у  готелі Ріксос було неможливо, оскільки  вільних місць не було.
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