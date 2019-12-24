Про це він розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.
Милованов зазначив, що чим більше обмежень на ринку – тим нижча вартість землі. Чим ліберальніший ринок – тим вища ціна.
“В залежності від того, які будуть обмеження, буде різна ціна на ринку. Більше обмежень – менша ціна. Залежно від цих показників будуть різні розрахунки на страхування, на інші програми”, – заявив Милованов.
За його словами, головну “рамку ринку землі” прийме парламент, а всі інші законопроекти, що стосуються відкриття ринку землі, будуть структурувати під них.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.
- Після відкриття в Україні ринку землі громадянам Росії буде заборонено її купувати. Крім того, буде передбачено механізм спецконфіскаціі на користь держави.
- У партії “Слуга народу” підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців. Також буде істотно зменшено поріг концентрації землі в одних руках (з 200 тис. га до 20 тис. га)