Міністр економіки Тимофій Милованов пояснив, що вартість землі на ринку безпосередньо залежить від того, скільки існує обмежень в цій сфері.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

Милованов зазначив, що чим більше обмежень на ринку – тим нижча вартість землі. Чим ліберальніший ринок – тим вища ціна.

“В залежності від того, які будуть обмеження, буде різна ціна на ринку. Більше обмежень – менша ціна. Залежно від цих показників будуть різні розрахунки на страхування, на інші програми”, – заявив Милованов.

За його словами, головну “рамку ринку землі” прийме парламент, а всі інші законопроекти, що стосуються відкриття ринку землі, будуть структурувати під них.