Причинами падіння промислового виробництва в Україні в 2019 році, серед іншого, стали тепла погода і модернізація потужностей у великих компаніях.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

Він уточнив, що за підсумками 2019 року після трирічного зростання промислове виробництво в Україні в цілому зменшилося на 1,8 %: зокрема, в подачі електроенергії, газу та пари – на 4,1 %, у переробній промисловості – на 2 %.

За словами міністра, на ці показники вплинули теплі погодні умови в останні місяці.

“У грудні найбільше падіння відбулося в постачанні електроенергії, газу та пари (падіння на 15,7 %), зважаючи на скорочення попиту на енергоресурси внаслідок теплих погодних умов та падіння виробництва у галузях-основних споживачах енергії (металургія, добувна та харчова промисловість). Відповідно падіння відбулося у добуванні вугілля (на 17,3 %) як через зменшення попиту з боку теплових електростанцій, так і металургійних підприємств”, – зазначив Милованов.

Міністр додав, що багато великих промислових компаній України протягом 2019 року проводили модернізацію виробничих потужностей. Для цього вони на деякий час змушені були припиняти виробничу діяльність, що також спровокувало падіння обсягів промислового виробництва.

За словами Милованова, найбільше впали обсяги виробництва в металургії (через зменшення рівня світових цін на цю продукцію на 2,4 % і протекціоністські заходи з боку США), а також у машинобудуванні (через введення торгових санкцій Росією).

Милованов уточнив, що падінню промисловості сприяли і високі кредитні ставки для бізнесу (які зумовила “жорстка монетарна політика” Національного банку України).

Що стосується виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів то падіння на 2,4 % “відбулося за рахунок отримання меншого врожаю цукрових буряків, фруктів і овочів, а також збільшення конкуренції з боку імпортної молочної продукції”.

“Позитивні результати у переробній промисловості у грудні продемонстрували хімічне виробництво – на 8,7 %, виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування – на 2,4 % та виробництво гумових та пластмасових виробів – на 0,6 %, проте це не дозволило компенсувати падіння інших видів промисловості”, – підсумував Милованов.