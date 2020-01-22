Обсяги промислового виробництва в Україні у грудні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилися на 7,7 %.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Загалом, у 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8 %.

“У 2019 році порівняно із 2018р. індекс промислової продукції становив 98,2 %, зокрема у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — 100,0%, переробній — 98,0 %, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 95,9 %”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що значно зменшилося виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (за грудень на 16 %, за рік -18,4 %), основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (за грудень на 12,1 %, за рік – 6,7 %), електричного устатковання (за грудень на 15,8 %, за рік – 7,9 %) тощо.

У регіональному розрізі найбільше втратила Закарпатська та Хмельницька області, промисловість там впала на 14 %.