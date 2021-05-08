Мін’юст США за президентства Трампа прослуховував телефони журналістів, що писали про Росію, – The Washington Post

Про це пише американська газета The Washington Post.

Зокрема, Мін’юст отримав дані про телефонні дзвінки трьох журналістів видання The Washington Post. Один з них вже не працював у газеті. Наголошується, що ці фахівці причетні до підготовки матеріалів про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

Стеження велося за Елен Накашіму, Ґреґом Міллером й Адамом Ентусом. 3 травня вони отримали листи від міністерства про те, що відомство отримало доступ до їхніх телефонних дзвінків у період 15 квітня – 31 липня 2017 року. У листах вказані номери робочих, домашніх та мобільних телефонів, якими користувалися журналісти у той час.

У листі не вказується мета вилучення телефонних записів, але згадується матеріал, де розповідалося про зв’язки екссенатора, а на час публікації – генерального прокурора США Джефа Сешнса з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком.

Публікація стосувалася розмов Кисляка з Москвою, які вдалося перехопити американській розвідці. У Мін’юсті пояснили, що запит про телефонні дзвінки працівників The Washington Post мав на меті виявити джерело витоку секретної інформації.

У газеті “вкрай стурбовані таким застосуванням державних повноважень”. На їхню думку, стеження Мін’юсту є втручанням у журналістську роботу.

Представник Мін’юсту зазначив, що дослідження телефонних записів відбулося у 2020 році за президентства Дональда Трампа.

Стаття The Washington Post про втручання Росії у вибори президента США 2016 року фактично спонукала розпочати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого зв’язку Москви й штабу Трампа.

Мюллер констатував факт іноземного втручання у політичну систему США під час виборів президента у 2016 році. При цьому він не знайшов переконливих доказів того, що цей вплив відбувався з боку Росії.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена запровадила жорсткі санкції проти Росії за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори.