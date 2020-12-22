Про це пише Bloomberg.

Федеральні прокурори Брукліна, штат Нью-Йорк, заявляють, що 39-річний Синьцзян був основною сполучною ланкою телекомунікаційної компанії з Сан-Хосе, штат Каліфорнія, з правоохоронними органами та спецслужбами Китайської Народної Республіки.

У звинуваченні Мін’юсту США говориться, що Цзінь, що живе в Китаї, в 2020 році перервав щонайменше чотири відеоконференції, присвячені 31-й річниці протестів на площі Тяньаньмень. Більшість конференцій організували жителі США, серед яких були учасники протестів на Тяньаньмень.

Цзінь і його спільники з січня 2019 року відстежували відеоконференції на політичні та релігійні теми, які є небажаними для уряду Китаю. Цзінь також передавав китайській владі інформацію (наприклад, IP-адреси і адреси електронної пошти) про користувачів Zoom – в тому числі тих, які живуть за межами Китаю.

Влада США заявила, що Синьцзян на даний момент проживає в Китаї і не заарештований.

У Zoom заявили, що співпрацюють з прокуратурою і звільнили Синьцзян Цзінь після проведення внутрішнього розслідування. Крім того, інших співробітників відправили в адміністративну відпустку до завершення розслідування. Компанія заявила, що також отримала повістки від федеральних прокурорів Каліфорнії з проханням надати інформацію про контакти між її співробітниками і урядом Китаю.

У Zoom пообіцяли, що в майбутньому не дозволять уряду Китаю впливати на користувачів за межами Китаю.

У вересні прокуратура Брукліна звинуватила співробітника поліції Нью-Йорка в шпигунстві за етнічними тибетцями в інтересах Китаю. У жовтні США звинуватили вісім чоловік в тому, що вони діяли в якості незаконних агентів Китайської Народної Республіки в кампанії, спрямованої на те, щоб змусити дисидентів повернутися на батьківщину.