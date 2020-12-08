Міністерство цифрової трансформації сьогодні, 8 грудня, запустило конкурс ("багбаунті") з пошуку "білими" хакерами вразливостей у мобільному застосунку для зацифрованих документів "Дія".

Про це повідомила пресслужба відомства на своєму сайті.

“Сьогодні Мінцифра запустила багбаунті мобільного застосунку Дія. 1 мільйон гривень або 35 тисяч доларів тим, хто знайде вразливість у Дії. Це буде челендж для білих хакерів з усього світу на платформі Bugcrowd. Тестування триватиме до 15 грудня”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві сповістили, що розмір виплати залежатиме від серйозності знайденої уразливості.

“У кожній категорії може бути кілька фахівців, які знайдуть уразливості. Комісія розробників буде приймати рішення про виділення коштів після того, як баги будуть виявлені. Отже, винагороду розділять по декількох категоріях: перший рівень складності — до $3,5 тис., другий — до $1,2 тис., третій — до $600, четвертий — до $250”, – відзначили в Мінцифрі.

У відомстві запевнили, що нагороду виплатять всім учасникам, які виявлять баги або уразливості додатки.

Міністерство уточнило, що хакери отримають доступ до копії додатка “Дія”, але не до державних реєстрів та інших інформаційних систем.

Мінцифри реалізовує цей проєкт спільно з Програмою Агентства США з міжнародного розвитку USAID “Кібербезпека критично важливої ​​інфраструктури України”.